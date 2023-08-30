اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع اللبنانى: نبذل جهدا كبيرا لمواجهة ظاهرة النزوح السورى الجديد

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:00 ص
وزير الدفاع اللبنانى: نبذل جهدا كبيرا لمواجهة ظاهرة النزوح السورى الجديد الجيش اللبنانى - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الدفاع الوطنى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، إن وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد عبر الحدود البرية الى لبنان، وإن قوات الجيش تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
 
جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء في مكتبه وزير المهجرين اللبنانى عصام شرف الدين.
 
تناول الطرفان -خلال اللقاء- الأوضاع العامة في البلاد لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، وأهمية التنبه لهذا الأمر ومراقبة الحدود والتنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع، وأكدا أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري.

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