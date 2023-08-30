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هل يجوز تنفيذ طاعة الوالدين عند طلبهما تطليق الزوجة؟.. الإفتاء توضح

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:30 ص
هل يجوز تنفيذ طاعة الوالدين عند طلبهما تطليق الزوجة؟.. الإفتاء توضح دار الإفتاء - أرشيفية
كتب محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين رسالة إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جاء فيها: ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟

وجاء رد الإفتاء ليس من البرِّ طاعة الوالدين في تطليق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك؛ ما دام أنه لا يوجد مُبرّر شرعى.

وأوضحت الدار في ردها أنه لا يُعدّ ذلك من العقوق أو الإثم في شيء، وعليه أن يرفق بهما ويتلطف معهما، ويتحايل بالحكمة في أمره معهما بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله ولا يُغْضِب والديه.


دار الافتاء

تطليق الزوجه

حكم تطليق الزوجه

عقوق الوالدين

اليوم السابع بلس



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