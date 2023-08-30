مقاطعة "جيلين" الصينية تصدر إنذارا باللون البرتقالى لمكافحة السيول الجبلية

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، وفقا لأحدث تحذير للأرصاد الجوية، أن ومن المحتمل أن تواجه محافظة وانجتشينج بالمقاطعة فى ولاية يانبيان ذاتية الحكم لقومية كوريا ومدينة هونتشون سيولا جبلية كما وقد تتعرض أجزاء أخرى من جيلين بما في ذلك مدن يانجي وتومن ولونغجينغ للفيضانات المفاجئة.

من جانبها أصدرت مديرية موارد المياه بالمقاطعة ومكتب الأرصاد الجوية تحذيرا بشكل مشترك، حيث حذرتا السكان المحليين من الكوارث الطبيعية المحتملة الناجمة عن العواصف.

كانت بعض أجزاء "جيلين" قد تعرضت للأمطار الغزيرة، فيما سجلت المقاطعة حتى الساعة الواحدة من مساء الثلاثاء معدل هطول للأمطار بلغ 29.7 ملم، مع فترات قصيرة من هطول الأمطار الغزيرة تم الإبلاغ عنها من قبل عدة محطات أرصاد جوية في جميع أنحاء المقاطعة.

ولدى الصين نظام تحذير من الطقس السيئ مكون من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.