اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة التبين.. وضبط المتسبب فى الحادث

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:44 م
مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة التبين.. وضبط المتسبب فى الحادث اسعاف _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة التبين، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى التبين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، ما تسبب في وفاته.
 
جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكن رجال المباحث من القبض على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

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