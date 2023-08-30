مديرية العمل بالبحيرة: القانون حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحيرة بشأن تنظيم ندوتين للتوعية حول أخطار عمل الطفل والمهن المحظورة ، وذلك بمركز كوم حمادة، انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال، وكذلك إجراء اختبار إتمام التدريب للدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة في مجلس قرية البريجات لـ 30 متدربات ، حيث شمل اختبارًا نظريًا وآخر عمليًا، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل بين العاملين بالمنشآت لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية والوقاية من الوقوع في المخالفات لتلك الأحكام ..

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، في تقريره للوزارة، أنه جرى تنظيم ندوتين للتوعية حول أخطار عمل الطفل والمهن المحظورة، وذلك فى شركات الملابس الجاهزة ومصنع للبلاستك، للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك ، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون ، و المادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر ، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام ..

وأطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية العمل بدمياط ، وذلك بحضور ممثلي 25 شركة، وأكثر من 75 عاملا من العاملين بالشركات والمصانع من مجالات وقطاعات مختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من مني الاطروش مدير مديرية عمل دمياط ، أوضحت فيه أنه تم خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بمحافظة دمياط، كما ألقت المهندسة هالة محمود مدير إدارة السلامة بدمياط كلمة حول دور وأهمية مبادرات سلامتك تهمنا في توعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ..

وتلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة أسيوط بشأن تسليم 9 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة للعمل بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك بديوان عام المديرية بحضور ممثلي الشركات ، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لتدريب الشباب على مهن ووظائف مستحدثة تؤهلهم لدخول سوق العمل بما يخدم العملية التدريبية وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريره للوزارة، أنه استقبل بمكتبه بديوان المديرية 9 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة لتسليمهم عقود عمل في شركات القطاع الخاص وذلك في إطار جهود المديرية في حصر المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وتحديد مدى استيفائها للنسبة التى حددها القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، ومتابعة تلك الفرص بعد تشغيلهم والاطمئنان على حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم واستمرارهم في العمل من قبل الأجهزة التابعة للمديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وتذليل أى عقبات أو مشكلات تواجههم داخل أماكن العمل.