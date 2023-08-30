عوض تاج الدين: لا انتشار وبائى لمتحور فيروس كورونا الجديد فى مصر

كتب سمير حسنى

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين، بالنسبة لمتحور فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنه سريع الانتشار لكن أعراضه خفيفة مشابهة لأعراض البرد المتمثلة فى ألم فى الزور ورشح وعطس وتكسير فى الجسم وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز: "لا يوجد أى انتشار وبائى أو مضاعفات خطيرة.. وحالات المستشفيات قليلة جدا.. ولا يوجد وفيات".

وأضاف: نراقب درجة انتشار المتحور وشدة الأعراض التى يصاب بها الانسان وتداعيات ومضاعفات ونسب الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس، متوقعا حدوث مضاعفات أكثر حدة لأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.