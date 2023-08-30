طوارئ اليونان: حريق إيفروس الأكبر فى الاتحاد الأوروبى منذ عقود

كتبت: هناء أبو العز

تواصلت الحرائق في غابات اليونان، حتى اليوم في حديقة داديا الوطنية في منطقة إيفروس في شمال شرق اليونان، ليصبح حريق إيفروس هو الأكبر في الاتحاد الأوروبي منذ عقود.

ودمر حريق إيفروس في شمال شرق اليونان ما لا يقل عن 808.7 كيلومتر مربع، وهي مساحة أكبر من مدينة نيويورك التي تشغل 778.2 كيلومتر مربع، مما يجعله أكبر حريق في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، وفقا لبيانات وكالة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ.

ونشأ الحريق بالقرب من مدينة ألكسندروبولي، وانتشر بسرعة عبر منطقة إيفروس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا الأسبوع الماضي في أعنف حريق في أوروبا هذا الصيف، تغذيه الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة، وأحرقت مساحات واسعة من المساحات الخضراء ودمرت المنازل وسبل العيش.

وقال عمدة ألكسندروبولي، يوانيس زابوكيس، لموقع كاثيميريني: لقد هدأ الحريق الآن، وتقوم خدمة الإطفاء بالمراقبة والتدخل حيثما توجد عملية إعادة إشعال، والتي تحدث حصرا في غابة داديا، لافتًا إلى أن مساهمة رجال الإطفاء الأجانب كانت محفزة منذ لحظة وصولهم.

وقامت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي بحشد أكبر عملية إطفاء جوا على الإطلاق للمساعدة في إطفاء الحريق.