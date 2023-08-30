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طلاب الثانوية بمدارس المكفوفين يبدأون امتحان الفلسفة دور ثان

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 09:13 ص
طلاب الثانوية بمدارس المكفوفين يبدأون امتحان الفلسفة دور ثان وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين أداء امتحان مادة "الفلسفة والمنطق " ضمن اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة.
 
وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.
 
وأدى أمس طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم أداء امتحان الدور الثانى في مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة دور ثان

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه دور ثان

نشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023



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