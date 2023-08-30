ضبط سائق لإجباره الزبائن على دفع تعريفة ركوب زيادة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع صوتى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بإجبار بعض المواطنين على دفع تعريفة ركوب زيادة عن المقررة بأحد مواقف "سيارات الأجرة" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها "سارية التراخيص"، وقائدها مقيم بدائرة بمركز شرطة الصف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.