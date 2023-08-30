اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:54 م
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ضبط سائق لإجباره الزبائن على دفع تعريفة ركوب زيادة بالقاهرة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:37 م
ضبط سائق لإجباره الزبائن على دفع تعريفة ركوب زيادة بالقاهرة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع صوتى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بإجبار بعض المواطنين على دفع تعريفة ركوب زيادة عن المقررة بأحد مواقف "سيارات الأجرة" بمنطقة حلوان بالقاهرة.  
 
 
بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها "سارية التراخيص"، وقائدها مقيم بدائرة بمركز شرطة الصف.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية

فيس بوك

عقوبة تحصيل تعريفة زيادة

حملة مرورية



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