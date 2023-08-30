صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 2.2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.5%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.3%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، وصعدت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والعقارات، والموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، أعقبهما قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، يليهما قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.273 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 908.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.69%، والعرب على 5.33%، واستحوذت المؤسسات على 27.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 169.9 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 178.4 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 18818 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 22710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 7876 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة.