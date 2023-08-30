شعبة الدواجن: أسعار الدواجن تنخفض 5جنيهات لتسجل 65 جنيها للمستهلكين

كتب إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار الدواجن عند مستوي 55 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 60 جنيها قبل أسبوع، لتبلغ قيمة الهبوط 5 جنيهات وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين لتسجل 65 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سوق الدواجن يشهد استقرارا ملحوظا بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة في الربع الثاني من 2023.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلي أن سعر كرتونة البيض في المزرعة تسجل 114 جنيها وتصل المستهلك 127 إلى 132 جنيها وسعر الكرتونة البلدى 122 جنيها وتصل المستهلك بسعر 137 إلى 142 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 116 جنيها وتصل المستهلك 132 إلى 137 جنيها.

وطالب سامح السيد بتفعيل البورصة الرئيسية الدواجن بالقليوبية لأن ذلك ينتج عنه تحديد سعر الكيلو بشكل عادل حسب التكلفة الفعلية والعرض والطلب، حتى تناسب الأسعار المنتجين والمستهلكين.

وتابع رئيس شعبة الدواجن، أنه حال تطبيق قانون 70 لسنة 2009 الذي يفيد بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، من أجل ضبط رفع السعر على المستهلك وتقليل حلقات التداول الوسيطة، يساعد ذلك على توفير منتج ذات جودة عالية للمستهلك وفضلا عن خلوه من الأمراض،مؤكداً على أن هناك عدد من الدول تمنع تداول الدواجن الحية، للحد من انتشار إنفلونزا الطيور، وبالتالي فإن تفعيل هذا القانون سيكون له دورا في الحد من انتشار الفيروس وانخفاض حلقات التداول.