سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء يسجل 2225 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا بعد تراجع 10 جنيهات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2225 جنيها للجرام مع استمرار صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستوي 1936 دولار.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2543 جنيها.



عيار 21 يسجل 2225 جنيها.



عيار 18 يسجل 1907 جنيها.



الجنيه الذهب 17800 جنيه.



أسعار الذهب عالمياً

اكتسبت أسعار الذهب الدعم منذ تخطيها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة بالإضافة إلى كسر منطقة المقاومة عند 1907 – 1910 دولار للأونصة، مما دفع العديد من المستثمرين إلى إغلاق مراكز البيع الأمر الذى زاد من مكاسب الذهب.

في الوقت نفسه تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية من أعلى مستوياته في 3 أشهر في ظل التشبع الحالي في الشراء، حيث انخفض مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.1%، الأمر الذي ساعد الذهب على التعافي.

أيضاً انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 4.175% لتظل بعيدة عن أعلى مستوى سجلته منذ 15 عام خلال الأسبوع الماضي عند 4.362%.

تراجع عوائد السندات تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وتساعد الأسعار على الارتفاع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب ليعطيه دفعة أخرى للارتفاع، وفق تحليل جولد بيليون.