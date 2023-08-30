زوجة تنتقم من زوجها وتستعين بعصابة لاختطافه فى مدينة 6 أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، غموض تعرض أحد الأشخاص للاختطاف بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن زوجته وراء الاستعانة بـ4 أشخاص وخطفه، واجباره على توقيع إيصالات امانة، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين، والتعدى عليه بالضرب، ولصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكى ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية،فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على (3 إيصالات أمانة)، وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.