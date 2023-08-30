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خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية "23/24" تستهدف تجهيز 10 مراكز للبلازما

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:00 ص
خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية "23/24" تستهدف تجهيز 10 مراكز للبلازما مركز بلازما - أرشيفية
كتبت إيمان علي

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تستهدف خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 تخصيص استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية، تُقدر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته.

وبيَّنت وثيقة الخطة، المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، هيكل الاستثمارات الكلية، فذكرت أن قيمة الاستثمارات الحكومية التى تبلغ نحو 40.2 مليار جنيه بنسبة 53.6% من إجمالى الاستثمارات الكلية لهذا العام، و5.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة 7.1%، لتبلغ بذلك نسبة جملة الاستثمارات العامة 60.7% بقيمة 45.5 مليار جنيه، فى حين تبلغ نسبة استثمارات القطاع الخاص نحو 39.3%، بقيمة 29.5 مليار جنيه.

وتتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالى 23/24 تطوير واستكمال المستشفيات القائمة بعدد 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية - 49 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ودخول 55 مستشفى الخدمة فى عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية.

إلى جانب تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، ومنها 10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية المركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحى، كما تتضمن المشروعات بالخطة تطوير مرفق الإسعاف وتشمل استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مجهزة طبيا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، واستكمال المشروعات الاستراتيجية، وأهمها المدينة الطبية بمعهد ناصر مبنى المعامل المركزية، وتحسين المنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوثات الهواء والمياه والأغذية – إنشاء مجمعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، بالإضافة إلى إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها 105 وحدة للرعاية الصحية.


خطة التنمية

قطاع الصحة

التنمية

استثمارات

الصحة

اليوم السابع بلس



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