حملات بيطرية للتفتيش على محال الجزارة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، بأهمية الحفاظ على صحة المواطنين والمتابعة المستمرة للتأكد من جودة المنتجات المقدمة لهم وخاصة اللحوم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور حامد الاقنص وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية وإدارة المجازر، بتنفيذ حملة تفتيش للمرور على محال الجزارة واللحوم والدواجن، بمركز ومدينة أبوصوير والتل الكبير.

أسفرت الحملة التي تمت بمركز ومدينة أبوصوير، عن ضبط291 كيلو جرام أجزاء دواجن وهياكل، وتم تحرير محضر بذلك، كما تم ضبط 95 كيلو لحم بقري ذبح خارج المجازر الحكومية بمركز ومدينة التل الكبير، وتم تحرير محضرين بذلك.

وفي سياق آخر، قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بمنطقة التل الأخضر بمركز ومدينة التل الكبير.

وخلال القافلة، تم رش 400 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 200 رأس من الأغنام، 35 رأس من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، بالإضافة لعلاج 13 حالة تناسليات، 1350حالة من الطيور المنزلية، أيضًا تم إجراء 5 عمليات جراحية.