وأضافت المصادر الأمنية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت عددًا من الأعيرة النارية صوب سيارة المواطن الفلسطيني، بالقرب من مُستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل؛ ما أدى إلى إصابة المواطن الذي لم تعرف هويته بعد، بشكل مباشر.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حالة المُصاب الفلسطيني خطيرة، وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة المذكورة منطقة عسكرية مُغلقة، وعززت من وجودها العسكري في محيط المكان.