"جودة التعليم" تجدد اعتماد "طب المنصورة" للمرة الثالثة على التوالى

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، تجديد اعتماد كلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرًا بزيادة نشر الوعى المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطور وتحسن ملحوظ فى العملية التعليمية التى لا تقتصر على تطوير المناهج بشكل مستمر ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعأونة مما يترتب عليه تخريج أفضل مستوى من الأطباء لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تجديد الاعتماد للمرة الثالثة يُعد نتاج فريق عمل مؤسسى مكون من الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى جانب توفير الموارد والإمكانيات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب أن حصول كلية الطب على المراكز المتقدمة فى التصنيفات العالمية المرموقة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة فى الأبحاث المنشورة دوليًا بالإضافة إلى النقلة النوعية التى حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإداري، وتحسين جودة الأداء الإدارى وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية فى التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، والتى ترتكز على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية، للنهوض بالعملية التعليمية واستمرار العمل داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن الكلية تهتم بنشر مفاهيم وثقافة الجودة، وتنمية قدرات الجهاز الإدارى من خلال وضع خطط تدريبيه لهم بشكل دورى للنهوض بمستوى أدائهم، كما تقوم كلية الطب بدورها المجتمعى من خلال تقديم خدماتها الطبية المتميزة للمجتمع إلى جانب إطلاق العديد من القوافل الطبية تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية تُقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان .