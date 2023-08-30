جامعة طيبة التكنولوجية تطلب وظائف أكاديمية وبالجهاز الإدارى.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، بدء تلقى طلبات لشغل وظائف بجامعة طيبة على أن يكون التقديم بالقاهرة وليس بالجامعة، وذلك فى الوظائف الأكاديمية والجهاز الإدارى بالجامعة، حيث يتم التقديم إلكترونيًا ويتم بعدها عمل لقاءات مع المرشحين بالجامعة.

وفى هذا الصدد تم البدء فى إعلان جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، عن طلب شغل عدد من الوظائف الأكاديمية والجهاز الإداري؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات (مصر 2030) للتنمية المستدامة وتوفير احتياجات المجتمع من الكوادر القادرة على استخدام وتطبيق تقنيات الإدارة الحديثة، حيث جاءت احتياجات الجامعة على النحو التالي:- فى كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية:- (برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، عدد (4) أعضاء هيئة التدريس، وبرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، عدد (4) أعضاء هيئة التدريس، برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات عدد (4) أعضاء هيئة التدريس)، وجاء فى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:- (برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، طلب شغل (وظائف أعضاء هيئة التدريس، وفى برنامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية، عدد (6) أعضاء هيئة التدريس).

ومن المقرر أن تكون جميع الوظائف المعلنة بنظام التعاقد على أن يبدأ التقديم من اليوم وحتى 4 سبتمبر المقبل، مع التنويه بأن الأوراق المطلوبة هى سيرة ذاتية، وبيان حالة معتمد حديث، وشهادة خلو من الجزاءات، ويتم التقديم ورقيا فى مكتب أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بالقاهرة) عناية الدكتورة سحر عبده برقم تليفون 01117793519، كما يمكن التقديم إلكترونيًا على ميل jobs@mohesr.gov.eg، وسوف يتم بعد ذلك عمل مقابلة شخصية مع لجنة اختيار القيادات للمرشح فى حدود 15 دقيقة فى ضوء قانون تنظيم الجامعات، وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وبالنسبة للوظائف الإدارية فى ضوء قانون الخدمة المدنية.