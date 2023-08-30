جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية توضح حقيقة طلب تحويلات مالية من الطلاب

أكدت جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إخلاء مسئوليتها التامة من التعامل مع أى أشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت الجامعة فى بيان لها، إلى وجود أشخاص يدعون أنهم من شئون الطلاب ويطلبون تحويلات مالية عن طريق إحدى التحويلات التليفونية "كاش" لعمل التحويلات الجامعية، مؤكدة أن ذلك يعد من طرق النصب والاحتيال على الطلاب.

وأكدت جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية على أن التقديم من خلال مكتب التنسيق الرسمى لوزارة التعليم العالى، والتعامل مع شئون الطلاب يجرى داخل مقر الجامعة فقط، وأنه جارى اتخاذ اللازم قانونًا.