تضم 55 ألف عنوان.. مكتبة مصر العامة منارة بورسعيد الثقافية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

مكتبة مصر العامة .. تعد إحدى أهم منارات بورسعيد الثقافية والتي دور كبير في نشر الوعي بين المواطنين خاصة الأطفال والشباب بأعمارهم المختلفة، وكذلك بين أهالي المدينة لما تملكه من حصيلة ثقافية وأنشطة مختلفة.

وقال ممدوح التابعى، مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد، إنه تم افتتاح مكتبة مصر العامة ببورسعيد في 22 مارس 2004 كأحد فروع منظومة مكتبات مصر العامة التي يصل عدد فروعها أكثر من 20 فرع تغطي أنحاء الجمهورية ويقودها السفير : عبد الرؤف الريدي رئيس مجلس إدارتها وسفير مصر السابق بأمريكا والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر الإقليمية وسفير مصر في كوريا سابقاً .

وأضاف "ممدوح" في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن مكتبة مصر العامة بها مدربين متخصصين على أعلى مستوى، فى جميع المجالات الفنية والثقافية، لافتاً إلى أن الأنشطة عديدة في المكتبة بمحافظة بورسعيد ما بين استقبال الأطفال وتدريبهم على الموسيقى والرسم وغيرها من الفنون.

وأوضح ممدوح التابعى، أن المكتبة في مكان متميز شمال مدينة بورسعيد، وتطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، والمبنى عبارة عن دور واحد يأخذ الشكل الدائري.

ولفت إلى أن المكتبة تضم أكثر من 55 ألف عنوان كتاب، بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من الأوعية الالكترونية موزعة بقاعات لكتب الاطفال وقاعات لكتب الكبار وقاعة أنشطة وقاعة للمؤتمرات الكبري ومعملين حاسب الي ومعملين لغات، بالإضافة إلى مبني مستقل كمركز للابداع وأكاديمية للفنون والموسيقي.

واستطرد : يضاف إلى ما سبق وجود مسرح صيفي يسع أكثر من 1000 مشاهد وتعمل المكتبة وفقا للقرار الجمهوري رقم 49 لسنة 2006 بتنظيم العمل بها وطبقا للمعايير الدولية في مجال المكتبات والمعلومات، وقد تم افتتاحها بحضور حرم رئيس الجمهورية لتصبح منارة ثقافية تضئ سماء بورسعيد .

وأشار إلى أنه تم تخصيص قاعة للكبار يقرأون الكتب فى جميع المجالات، موضحاً أن المكتبة تعمل بأحدث الأنظمة الآلية على مستوى العالم والتى تربطنا بالمكتبات فى دول العالم كله.

وأكد الدكتور راجى المقدم، مستشار الإبداع بالمكتبة وأستاذ البيانو بكلية التربية النوعية قسم الموسيقي، أن الأنشطة الفنية داخل مكتبة مصر العامة تعمل على تنمية الروح والفكر للأطفال والكبار، بالإضافة إلى أنها تحارب الفكر المتطرف .

ويقوم الأطفال في مكتبة مصر العامة ببورسعيد، بممارسة نشاطهم الفني وعزف المقطوعات الموسيقية على عدد من الآلات منها "البيانو، والجيتار"، لتصبح مكتبة مصر العامة منارة فنية وثقافية لبورسعيد.