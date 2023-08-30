ترامب عن المرشح الرئاسى الجمهورى راماسوامى كنائب محتمل: "سيكون رائعا"

كتبت: نهال أبو السعود

أشاد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بزميله المرشح الرئاسى عن الحزب الجمهورى فيفيك راماسوامي، قائلًا أن رجل الأعمال الشاب "ميز نفسه حقًا".

فى مداخلة تليفونية للرئيس السابق الساعى لولاية ثانية غير متتالية فى البيت الأبيض، سئل ترامب عما اذا كان فكر فى اعتبار راماسوامى لمنصب نائب الرئيس معه، وقال: "حسنا، اعتقد أنه رائع"

وتابع: "انظر، أى شخص قال إننى أفضل رئيس منذ جيل رائع … يجب أن أحب رجلًا مثل هذا"، فى إشارة إلى تعليقات راماسوامى خلال مناظرة الحزب الجمهورى الأسبوع الماضى بأن ترامب كان أفضل رئيس فى حياته.

وقال ترامب عن راماسومي: "إنه رجل ذكي. أنه شاب. لديه الكثير من المواهب.. أنه شخص ذكى جدًا جدًا جدًا لديه طاقة جيدة، ويمكن أن يكون له دور فى ادراتي. أقول لك، أعتقد أنه سيكون جيدًا جدًا. أعتقد أنه ميز نفسه حقًا."

وأضاف ترامب أن راماسوامى بدأ يصبح "مثيرًا للجدل بعض الشيء" حيث اكتسب المزيد من الشهرة.

وكان راماسوامى، رجل الأعمال البالغ من العمر 38 عامًا، من بين أبرز المرشحين فى مرحلة المناظرة الأسبوع الماضى فى ميلووكى، واكتسب اهتمام إعلامى كبير مع ارتفاع أرقام استطلاعات الرأى الخاصة به ولأنه أدلى بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل.

ومن بين المقترحات التى اثارت جدلا قوله خلال المناظرة أنه سيتنازل عن أجزاء من أوكرانيا لروسيا لإنهاء الحرب فى أوكرانيا، واقترح أن تقطع الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل وقد واجه رد فعل عنيفًا بسبب تصريحاته التحريضية حول النائبة أيانا بريسلى (ديمقراطية من ماساشوستس)، حيث شبه المشرعة السوداء بـالسحرة الكبار المعاصرين فى جماعة كو كلوكس كلان.

كما أشاد راماسوامى بشدة بترامب، قائلًا أنه سيعفو عن الرئيس السابق إذا أدين فى أى من محاكماته المتعددة القادمة ودعا المرشحين الآخرين إلى التعهد بالشيء نفسه.