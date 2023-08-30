تجدد كارثة نفوق آلاف الأسماك فى نهر الأدور ببولندا بعد واقعة صيف 2022

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات البولندية، نفوق الآف الأسماك على سطح نهر الأودر الموجود على الحدود البولندية مع جمهورية التشيك.

وذكرت هيئة البيئة، أنه تم انتشال نحو 30 كيلوجراما من الأسماك النافقة بالقرب من بلدة تشالوبكي، وسيتم الآن تحليل عينات الأنسجة والمياه، كما تم رصد المزيد والمزيد من الأسماك الميتة منذ بضعة أيام، حيث تنجرف باتجاه مجرى النهر من جزء نهر الأودر الذي يمتد على الجانب التشيكي.

وفي صيف عام 2022، حدث نفوق هائل للأسماك في نهر الأودر، و قرر الخبراء في ألمانيا وبولندا أن السبب الأكثر ترجيحًا هو التأثير السام لزهرة الطحالب الذهبية السامة، لكن السبب الذي أدى إلى هذا الإزهار لا يزال غير واضح؛ وكان تلوث نهر الأودر محتملاً.