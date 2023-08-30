تجدد كارثة نفوق آلاف الأسماك فى نهر الأدور ببولندا بعد واقعة صيف 2022

أعلنت السلطات البولندية، نفوق الآف الأسماك على سطح نهر الأودر الموجود على الحدود البولندية مع جمهورية التشيك.
وذكرت هيئة البيئة، أنه تم انتشال نحو 30 كيلوجراما من الأسماك النافقة بالقرب من بلدة تشالوبكي، وسيتم الآن تحليل عينات الأنسجة والمياه، كما تم رصد المزيد والمزيد من الأسماك الميتة منذ بضعة أيام، حيث تنجرف باتجاه مجرى النهر من جزء نهر الأودر الذي يمتد على الجانب التشيكي.
وفي صيف عام 2022، حدث نفوق هائل للأسماك في نهر الأودر، و قرر الخبراء في ألمانيا وبولندا أن السبب الأكثر ترجيحًا هو التأثير السام لزهرة الطحالب الذهبية السامة، لكن السبب الذي أدى إلى هذا الإزهار لا يزال غير واضح؛ وكان تلوث نهر الأودر محتملاً.
كما أعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم الأربعاء، مصرع 16 شخصا جراء "داء الفيلقيات"، فيما يرقد 140 شخصا آخرين جراء الإصابة بالمرض.
وأكدت الاختبارات المعملية التي أجرتها السلطات وجود جراثيم المرض في نظام أنابيب المياه، وتبحث السلطات عن مصدر التلوث الذى سبب حدوث الإصابات بأعداد غير مسبوقة بالمنطقة، كما تحقق وكالة الأمن الداخلي في احتمال نشر الجرائيم كعمل تخريبي، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وسجلت كافة الإصابات بالمرض التنفسي في منطقة "رزيسزو" بجنوب شرق البلاد والتي تبعد 80 كيلو مترا عن الحدود الأوكرانية وتعد نقطة انتقال رئيسية للقوات الدولية الداعمة لأوكرانيا، ويتمركز فيها قرابة 10 آلاف جندي أمريكى.
وشرعت السلطات البولندية إلى إضافة الكلور إلى نظام المياه في "رزيسزو" لتطهيره، ويصنف مرض الفيلقيات كعدوى في الرئة تأتي نتيجة استنشاق رذاذ الماء الملوث ولا ينتشر عن طريق مياه الشرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة