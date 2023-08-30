بدء التقديم بالتدريب على 3 مهن وفرص عمل جديدة لشباب الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح

قال محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إنه تم البدء في قبول طلبات التدريب المهنى المجاني للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، بمركز التدريب المهنى بمدينة المستقبل التابع للمديرية وكذلك توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص للشباب على مهن أفراد أمن وحراسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين لتأهيلهم وإعدادهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.

وأضاف مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في بيان للمديرية، أن بدء تلقى الطلبات للراغبين في الحصول على الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة للشباب من الجنسين، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، ومنوهًا إلى الأوراق المطلوبة للتقديم وهى صورة المؤهل الدراسى وصورة من بطاقة الرقم القومى، وسيحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص، ويبدأ التدريب فور إكتمال العدد المطلوب لكل دورة، كما أن التقديم بمقر مركز التدريب المهنى وعنوانه: خلف سوق الجملة بجوار المعهد الدينى "مساكن مبارك"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وتابع مدير المديرية، أن المديرية قامت بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين حيث تم توفير عدد من فرص العمل على مهن أفراد أمن وحراسة، والتقديم بمقر المديرية وموضحًا المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الفرص وهى أصل الموقف من التجنيد، وأصل المؤهل الدراسى، وشهادة ميلاد كمبيوتر، واستمارة تأمينات،وشهاده قيد "كعب عمل"، و8 صور شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومى، يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للحد من معدلات البطالة ورؤية مصر 2030.