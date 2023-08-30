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بدء إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بجامعة طنطا..السبت

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:38 ص
بدء إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بجامعة طنطا..السبت مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن  إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2023/2024  اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً.
 
وأكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، موضحا أنه تم تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي. 
 
وأشار إلي أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم موضحا انه تم توفير كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم.
 
الكشف الطبي على الطلاب الجدد
الكشف الطبي على الطلاب الجدد

 


جامعة طنطا

طلاب جامعة طنطا

الكشف الطبي

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