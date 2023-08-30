اليونان تتعهد بإعادة تشجير المناطق المحترقة من الغابات

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة اليونانية، أنه سيتم إعادة تشجير جميع المناطق التى احترقت فى حرائق الغابات الأخيرة، كما وافقت على تدابير لمنع التآكل والفيضانات، وذلك في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا.

وحضر الاجتماع وزراء البيئة والطاقة وأزمة المناخ والحماية المدنية والأمناء العامون للغابات والبيئة ومسؤولون آخرون.

وفي وقت سابق، قالت وكالة كوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي إن حرائق الغابات المستمرة منذ 11 يوما في مقاطعة إيفروس شمال شرق البلاد دمرت بالفعل 80800 هكتار، وهي مساحة أكبر من مدينة نيويورك.