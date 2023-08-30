"المنفى" يبحث مع رئيس أركان الجيش الليبى تنظيم الوحدات العسكرية

كتب أحمد جمعة

بحث القائد الأعلى للجيش الليبى، محمد المنفى، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لمناقشة ومتابعة تنظيم الوحدات العسكرية وفق الهيكل التنظيمى للجيش الليبى، بالإضافة للأحداث التي تمر بها بعض دول الجوار، بحسب بيان صحفى صادر عن المجلس الرئاسى الليبى.

وتواصل الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي ، العملية العسكرية ضد المرتزقة والعناصر الخارجة عن القانون في مدن الجنوب الليبي، وذلك بعد إطلاق القيادة العامة لعملية عسكرية لإرساء الأمن والاستقرار فى المناطق المحاذية للحدود الجنوبية.

ونفذت الوحدات العسكرية الليبية عملية إنزال ومظلات للقوات الخاصة بلواء طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني، وذلك بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية بعد استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن القوات الجوية وجهت ضربات جوية للمجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية – التشادية مع قيامها باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية فى أقصى الجنوب الليبى.

أطلق الجيش الليبي، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها الدول المحاذية للجنوب الليبى.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة الليبية، وستكون برا وجوا، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.