العالمى للفتوى: استقبال آلاف الإندونيسيين لعلماء الأزهر يؤكد تأثير مصر

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تفاصيل استقبال علماء الأزهر من قبل آلاف الإندونيسيين، قائلا: "هذا الامر يعبر عن تأثير الدولة المصرية ومؤسساتها في عدد كبير من الدول ونفوس أبنائها".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن القوى الناعمة المصرية تلعب دورا مهما جدا في التأثير الفكري والثقافي والمعرفي ونشر المحبة للهوية المصرية بصورتها العامة، سواء مؤسسات دينية أو ثقافية في مختلف الدول.

وتابع: "قبل هذه الاحتفالية المنتشرة صورها، جلسنا في موكب يمر فيه الطلاب من الظهر إلى بعد المغرب، والفريق الذي يمر في هذا الموكب لا يمر ثانية، فقد شارك الطلاب في هذه الاحتفالية، وهو ما يدل على اعتزازهم بمؤسسة الأزهر الشريف وعلمائه والدولة المصرية ومحبتهم لمصر، وهذا الأمر تنعكس آثاره الفكرية والثقافية بشكل كبير جدا في مدى القدرة على استثمار هذا الدور لتوطيد علاقات متنوعة فيما يخص الدولة المصرية والمؤسسة الدينية، وبخاصة أن الأزهر الشريف يستقبل 65 ألف طالب وافد من دول العالم".