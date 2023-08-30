السجن المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

كشف أمر الاحالة رقم 6109 لسنة 2023 جنايات المرج والمقيدة برقم 166 لسنة 2023 كلى شرق القاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم يعمل سائق بأنه فى يوم 25 فبراير 2023، بدائرة قسم شرطة المرج، أحرز كمية كبيرة من مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحالته للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد.