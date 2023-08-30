اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 11:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين تبدأ الجمعة صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر سبتمبر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 09:46 ص
التموين تبدأ الجمعة صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر سبتمبر سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية،عن شهر سبتمبر اعتبارا من الجمعة أول الشهر.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية  قد تعاقدت بممارسة دولية عَلى شراء كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد ، منها كمية 109 ألف طن زيت عباد خام و كمية 15 ألف طن زيت صويا خام للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 6 أشهر في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية .
 
 
 

التموين

مقررات التموين

السلع التموينية المدعمة

سلع التموين

السلع التموينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة