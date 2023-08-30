التحقيق في مقتل طبيب بطلق نارى خلال مشاجرة مع أبناء عمومته بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طبيب عظام بقرية الرصيف التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، بطلق نارى من سلاح نارى " فرد خرطوش"، على يد أبناء عمومته، ليجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتوفى أثناء إجراء عملية جراحية داخل المستشفى، ويجرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقى مركز شرطة الرياض يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية الرصيف التابعة لدائرة المركز، استخدم فيها سلاح نارى فرد خرطوش مما تسبب فى إصابة طبيب وشقيقه، ثم وردت إشارة أخرى من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوفاة الطبيب داخل غرفة العمليات بالمستشفى متأثرًا بإصابته.

على الفور شكل مدير إدارة البحث الجنائى بمحافظة كفر الشيخ، فريق بحث جنائى مكبر لكشف تفاصيل الواقعة والقبض على الجانى، حيث تبين من خلال الفحص الأولى أن الجثة لطبيب عظام يدعى " كريم السعيد شحاته المرشدي" 35 عام، طبيب عضام، وجرى إيداعها بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما أصيب شقيقه " أحمد" 16 عام، بطلق نارى خرطوش وحالته العامة مستقرة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيلها، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق فى الواقعة.