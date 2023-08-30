اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاقتصاد التشيكى يشهد انكماشا خلال الربع الثانى من العام الجارى

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:00 ص
الاقتصاد التشيكى يشهد انكماشا خلال الربع الثانى من العام الجارى التشيك - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مكتب الإحصاءات التشيكي حدوث انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس سنوى خلال الربع الثاني من العام الحالي.


وأوضح المكتب - حسبما نقل راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء أنه على الرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد شهد نموا طفيفا مقارنة بالربع الأول من هذا العام، مضيفا أن أداء الاقتصاد في الربع الثاني أفضل مما توقعه خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التشيكي. 


وأشار الراديو إلى أن إحجام الأسر التشيكية عن الاستهلاك ومحاولتها الإدخار؛ ساهم في حدوث الانكماش على أساس سنوي.


التشيك

الاقتصاد التشيكي

انكماش الاقتصاد التشيكى



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