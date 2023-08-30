إحالة 12 طبيبا للتحقيق بالوحدة الصحية بشبرا هارس فى طوخ لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بترسا التابعة لمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، برئاسة محمود شحاتة، بمتابعة أعمال الوحدة الصحية بشبرا هارس دائرة الوحدة، حيث تبين عدم تواجد 12 طبيبا من العاملين بالوحدة الصحية أثناء فترة العمل.

وأوضح مجلس مدينة طوخ، فى بيان له، أنه جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين وخاصة الخدمة الطبية، وبتعليمات من السيد اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ.

وكشف رئيس الوحدة المحلية قرية ترسا، أنه على الفور تم إعداد مذكرة اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ لإحالتها للشئون القانونية وإخطار الإدارة الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتغيبين.