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إجراءات تسهل الحصول ترخيص سيارة تجارية.. اقرأ التفاصيل

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:00 ص
إجراءات تسهل الحصول ترخيص سيارة تجارية.. اقرأ التفاصيل بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص سيارة تجارية "عربيات النقل الخاصة بالشركات أو المصانع أو المدارس "بشكل إلكترونى وحدد مجموعة من الأوراق والشروط ومنها : 

-إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له (بطاقة الرقم القومى).

-ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذا رخصة المحل.

-وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبات.

-​نموذج 251 مرور.

وأجاز القانون منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاول صناعة المركبات أو الإتجار فيها أو إستيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدًا بهذه الصفـة بالسجل التجارى وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقًا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير وإستخدامات اللوحات التجارية إنتقال المركبة من مقر الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى وتجربة المركبة بعد إصلاحها أو أمام المشترى وانتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص أومن قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.

 


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