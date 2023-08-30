أهالى الشرقية يحيون مولد العارف بالله الشيخ علوان.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

احتفل أهالي محافظة الشرقية ، بمولد العارف بالله الشيخ محمد علوان، مؤسس السجادة العلوانية الخلوتية، بحضور كوكبة من مشايخ الطرق الصوفية وقيادات المجلس الأعلى للطرق الصوفية وممثلين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، فضلا عن الآلاف والمحبين من أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويعد مولد الشيخ العلوان بمدنية بلبيس هو الحدث الأضخم لطرق الصوفية بالشرقية، ويتجمع أبناء ومحبي الطرق الصوفية، في سرادقات لإقامة حلقات الذكر والإنشاد الديني، توزيع النذور، فضلا عن ابتهاج المشاركين من الأطفال والشباب بالألعاب والارجيج والحلويات المعروفة كالحمص والمشبك.

شارك "اليوم السابع" ليالي الذكر التي أقيمت على مدار 7 ليالي، والتى حضر فيها قيادات المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق ممثلين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبدأت الليلة بإنشاد من الأطفال من محبي السجادة العلوانية الخلواتية، وبأنشودة "طلع البدر علينا"، كما القي عدد من الشباب ابتهالات دينية و شعر صوفي في حب سيدنا محمد وأل بيته، قراء القرآن الكريم، كما القي علماء الدين دروس الدينية، التي تحدث عن الرسول صلي الله عليه وسلم، ومكانه آل بيت النبي الكريم في قلوب المصريين، خاصة أن أرض مدينة بلبيس، شهدت معركة الفتح الإسلامي بقيادة عمر بن العاص، وروت أرضها دماء الطاهرة لشهداء المعركة، وأقام في المدنية عدد من الصحابة واستضافت السيدة زينب حفيدة الرسول.

ويقول الشيخ أحمد المسلمي من الطريقة المسلمية، انه لأكثر من نصف قرن، يشارك بالحضور في هذا الحدث الصوفي الكبير، حيث لهم خيمة كل عام في المولد، ويضيف الحاج رفاعي يوسف المراكبي نجل شيخ الطريقة الرفاعية، أنهم منذ عقود ويشاركون بالخدمة، لافتا إلى أن حفيد العارف بالله محمد علوان، هو الشيخ محمد محمود علوان كان شيخ مشايخ الطرق الصوفية في الستينيات من القرن الماضي، وكان له مكانة كبيرة لدي مريدين الطرق الصوفية.

ويقول الدكتور محمود مالك علوان، شيخ السجادة العلوانية الخلواتية، أن جده العارف بالله الشيخ محمد علوان أصوله من اليمن ونسبه يعود للإمام الحسين، مضيفا أن جده محمد محمود علوان كان شيخ مشايخ الطريق الصوفية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وكان له بصمات تاريخية، في هذا الوقت، مثل عقدة مصالحات بين اهالي النوبة وعبد الناصر، وكذلك التوسط في أزمته مع الانبا كيرلس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما استقبل مجلس قيادة الثورة مرتين في الساحة العلوانية وأقام مؤتمر شعبي لهم، فضلا عن أنه كان عضو مجلس النواب منذ عام 1945.