10 نصائح قبل السفر فى رحلات السفارى.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

عشاق رحلات السفارى في مصر والعالم، يمتلكون روح المغامرة والاستمتاع، فإذا كنت أحدهم وتود القيام برحلة سفاري في مصر، عليك أن تعرف الكثير عن الاستعداد للقيام بهذه الرحلة حتى تتمكن من تحقيق حالة الاستمتاع الكامل والمغامرة والعودة سالما.



خلال هذا التقرير نقدم لك عدد من النصائح قبل قيامك برحلة السفارى

1- اختار من يرافقك في الرحلة ولا تأخذ معك اى أطفال أقل من 8 سنوات.

2- اختار دليل رحلة السفارى التي ستقوم بها وكن حريص علا ألا تبعد عنه خلال الرحلة.

3- حدد عدد أيام رحلتك وضع بعض الملابس التى قد تستخدم لأكثر من غرض، ويفضل ان تكون ملابس قطنية ذات الوان فاتحة، واختار قطعة واحدة ثقيلة للاستخدام ليلا ووشاح للرقبة، ونضارة شمسية وكاب.

4- حدد احتياجاتك من المياه والأكل على ان يكون لا يحتاج تسخين ويتحمل درجة الحرارة حتى لا يفسد.

5- اختار حذاءا مناسبا للرحلة ويفضل ان يكون نوع السيفتى لأنه الأكثر راحة وتحمل لتسلق الجبل.

6- بعد قيامك بالرحلة لا تشرب مياه كثيرا خلال تسلقك للجبال حتى لا تشعر بالارهاق سريعا، وفور النزول من التسلق يمكنك شرب بعض الماء.

7- احرص على اختيار شخص أو شركة له خبرة في رحلات السفارى حتى تكون رحلتك أكثر آمانا.

8- اعمل حسابك على بعض الأدوية السريعة الخاصة بالصداع والمعدة وبعض الكريمات المرطبة للوجه والشفاة وقطرة للعين.