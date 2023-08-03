اليوم السابع
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10 معلومات عن برنامج "التدريب والأداء الرياضي" بالتعاون مع نادي وست هام يونايتد الانجليزى وجامعة الإسكندرية

الخميس، 03 أغسطس 2023 02:00 ص
10 معلومات عن برنامج "التدريب والأداء الرياضي" بالتعاون مع نادي وست هام يونايتد الانجليزى وجامعة الإسكندرية وست هام يونايتد
الإسكندرية أسماء على بدر

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وقعت جامعة الإسكندرية برتوكول تعاون مع جامعة إيست لندن ومؤسسة وست هام يونايتد في إطار تنفيذ مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الشراكات الدولية للجامعات المصرية،  لإنشاء الدرجات المزدوجة بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيست لندن البريطانية، بمقر جامعة الإسكندرية، والتى بدأت ببرنامج التدريب والأداء الرياضى، ويقدم " اليوم السابع " 10  معلومات عن البرنامج .
 
 
1- البرنامج يساهم في إعداد خريجين مؤهلين في هذا البرنامج لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
 
2- تطوير البرامج الدراسية والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية بالجامعة
 
3- توفير فرص للطلاب في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي
 
4- جامعة إيست لندن التي تعُد من الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا بالمملكة المتحدة وبالتصنيفات الدولية
 
5- الدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة تدعم رؤية مصر 2030، والمُرتبطة بالبرامج ذات الصلة بالصناعة وبرامج الابتكار
 
6- التعاون يساهم في الارتقاء بمستوى الجامعات الوطنية 
 
7- الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية بالجامعة
 
8- تبادل الخبرات بين الجامعتين 
 
9- تنمية مهارات طلاب جامعة الاسكندرية فى الاداء الرياضي 
 
10_ الارتقاء بمستوى الخريجين

 


الاسكندرية

جامعة الاسكندرية

درجات علميه مزدوجه

اخبار المحافظات



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