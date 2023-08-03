ننشر مواقيت الصلاة الخميس 3/8/2023 بمحافظات الجمهورية مبيت سيو

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:15
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:23 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:31
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:46 م
موعد صلاة العشاء 9:12 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:32
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:33 م
وقت صلاة العشاء 8:56 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 22: 4
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 8:55
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