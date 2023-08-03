ملامح خطة وزير العدل لتطوير الشهر العقارى والتوثيق على مدار 3 سنوات

كتب إبراهيم قاسم

عززت وزارة العدل، تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، من عمل الشهر العقاري والتوثيق في مصر من أجل التيسير على المواطنين أثناء إجراء معاملاتهم المختلفة داخل مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق.

ومرت عملية تطوير الشهر العقاري والتوثيق منذ تولى المستشار عمر مروان منصبه وزيرا للعدل في ديسمبر 2019 بعدة مراحل، لحل أزمة الزحام والتكدس التي كانت السمة الغالبة في جميع مكاتب الشهر العقاري والتي تمثلت في:

1- مضاعفة عدد موظفي الشهر العقاري والتوثيق، حيث كان هناك عجز في عدد الموظفين والذى تسبب في تراكم المعاملات وزحام المكاتب.

2- تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الناحية الإنشائية، حيث تم إعادة تجديد وإحلال المكاتب القديمة والتوسع في افتتاح مكاتب جديدة داخل العديد من الجهات منها في البريد والأندية الاجتماعية والرياضية والنقابات.

3- تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من الناحية التكنولوجية، حيث أصبحت معظم مكاتب التوثيق تعمل بنظام الشباك الواحد الذى وفر في الجهد والوقت.

4- تطوير تسجيل الملكية فى الشهر العقاري من الناحية التشريعية، حيث تم تعديل قانون تسجيل العقارات في المدن القديمة والجديدة.

5- إتاحة عمل عدد كبير من مكاتب التوثيق خلال فترة مسائية، حيث بلغ إجمالى عدد الفروع التى تعمل من 5 مساء وحتى 9 مساء حوالى 145 فرع توثيق.

6- تخصيص ثلاثة مقرات لإجراء توثيق زواج الأجانب وهى مكتب توثيق القاهرة الكائن بوزارة العدل وفرع الإسكندرية وفرع جنوب سيناء.

كما دفعت وزارة العدل بالعديد من سيارات التوثيق المتنقلة على مستوى الجمهورية للقيام بإعمال التوثيق المختلفة، وذلك إما في التخفيف على المكاتب المزدحمة أو استدعائها للمنازل والعمل.

1- إجمالى عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية 52 سيارة توثيق متنقلة.

2- سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة.

3- مواعيد عمل سيارات التوثيق المتنقلة تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً، وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً.

4- يمكن طلب سيارة التوثيق المتنقلة عبر الخط الساخن رقم 15999 وكذا رقم تلفون رقم 01555559875.

5- تبلغ تكلفة طلب انتقال السيارة إلى المنزل 1000 جنيه فيما تبلغ تكلفة انتقال السيارة إلى العمل أو الشركة بمبلغ 1500 جنيه.