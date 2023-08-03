محافظ الإسكندرية يكرم صاحبة المركز الثالث بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الطالبة فرح محمد قدرى إبراهيم حسن بنت محافظة الإسكندرية الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، وذلك بحضور والدة ووالد الطالبة، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد الشريف أنه كان حريصًا على استقبال الطالبة فرح لتهنئتها وتكريمها على هذا النجاح المشرف، لافتًا أنها نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية والمحافظة تفتخر بها دائمًا.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان لوالدة ووالد الطالبة الذين تكبدوا جميع المشاق وساهموا بدور فعال فى تقلد بنتهم هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية.

على الصعيد ذاته، أكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، في ظل رؤية مصر 2030م، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنشء وتبنى مواهبهم.