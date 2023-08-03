ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 105 محاضر فى بالمنيا

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى بمحافظة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 20 محضرا تموينيا للمخابز البلدية بمجلس قروى منبال شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، بالإضافة إلى ضبط أغذية و مشروبات و سلع مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين نفذت حملة على المخابز البلدية بقرية الشيخ مسعود، حيث حررت 15 محضرا تموينيا شمل ( نقص وزن ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون )، كما أشار الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة أن حملات المركز بالتعاون مع إدارة التموين حررت 10 محاضر تموينية لعدم الإعلان وذبح خارج المجازر ولعدم وجود سجل تفتيش وعدم وجود شهادات صحية.



وفى أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز أن الوحدة المحلية حررت 34 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية ، حيث تم ضبط سلع بدون فواتير و منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط سيارة محملة بـ2 طن دقيق مدعم وتحرير محضر تجميع سلع مدعمة بغرض البيع في السوق السوداء، وتم التحفظ على السيارة وكمية الدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى ديرمواس، أشار عامر طه رئيس المركز إلى تحرير 14 محاضر تموينية خلال حملات على المحال التجارية تنوعت بين غلق في المواعيد و عدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن المقررات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



وفى بنى مزار، قال عماد حسن إن الوحدة المحلية حررت 12 محضرا تموينيا خلال حملات على المحال التجارية منها 8 محاضر لعدم وجود شهادة صحية و4 محاضر لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .