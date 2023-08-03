اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 03:11 م
أكرم القصاص

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ضبط مخالفات استيلاء على مقررات تموينية مدعمة وتحرير 166 محضر ا فى دمياط

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:56 م
ضبط مخالفات استيلاء على مقررات تموينية مدعمة وتحرير 166 محضر ا فى دمياط حملة تموينية - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متواصلة على مدار يومين، استهدفت الأسواق بمدن دمياط ودمياط الجديدة وعزبة البرج وكفر البطيخ وأيضًا مركزى كفر سعد وفارسكور.
 
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 166 محضر للمخالفين والتحفظ على 8 شيكارة دقيق مدعم تم تهريبع لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له، هذا إلى جانب التحفظ على 820 كجم سكر تموينى تم تهريبه بأحد معامل الألبان، وكذلك 10 عبوات زبادى و 25 كجم بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعبوات بسكويت منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر للبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع بطاقات والتصرف فى مقررات تموينية مدعمة تقدر بمبلغ 20 الف جنيه، وأيضًا تحرير 36 محضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة.

 


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