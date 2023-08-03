اليوم السابع
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ضبط المتهم بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق بمصر الجديدة

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:20 م
ضبط المتهم بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق بمصر الجديدة سيارة اطفاء -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
 
بالفحص باشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، نجح رجال المباحث باشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة في تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "له معلومات جنائية".
 
وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره ، فقام على إثرها بإرتكاب الواقعة لمناصرة شقيقه "دون إصابات أو تلفيات"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط متهم

مادة مشتعلة

مصر الجديدة

موقع التواصل الإجتماعى

مدير أمن القاهرة



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