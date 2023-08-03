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صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:23 ص
صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 17468 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 21132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 7294 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3508 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 5176 نقطة.

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