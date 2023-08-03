اليوم السابع
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سباح عالمى من ذوى الههم.. "عمر" ابن دمياط: بطولة العالم هتكون هديتى لمصر

الخميس، 03 أغسطس 2023 08:00 ص
سباح عالمى من ذوى الههم.. "عمر" ابن دمياط: بطولة العالم هتكون هديتى لمصر سباح عالمي يظهر في دمياط من ذوى الهمم
دمياط - هيثم مراد

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نموذج قوى للتحدى ظهر فى وقت قصير تمكن خلاله من حجز مكانا بين الأبطال، لم يتوقف عن سماع كلمات محبطة أو عبارات يائسة لينطلق خلف هدفه معلنا عن مولد بطلا جديدا من ذوى الهمم.

التقي "اليوم السابع" بالطفل "عمر" بطل مصر في السباحة لذوى الهمم، والذى بدأ الحديث قائلا: " فى بداية الأمر كانت عبارات الإحباط تحيط بى، لم أكن متوقعا أننى سأكون هنا يوما ما، ولكنى وجدت طريقى مبكرا مع رياضة السباحة".

واستكمل قائلا: "اختيارى للعبة السباحة كان أمرا صعبا للغاية، بسبب ظروفى وجدت دعما كبيرا من أسرتى وكذلك الكابتن الذى تولى تدريبى، كان هناك تحديات كثيرة واجهتنى أثناء التدريب لكنى تغلبت عليها".

وأضاف البطل "عمر" قائلا: " تمكنت من السباحة بدون استخدام اليدين، تدريبات شاقة ولكنها أسفرت عن بطل فى اللعبة، وأسعى إلى تحقيق بطولات أكثر فى قادم الأيام".

وقال الكابتن محمد زهران المدرب الخاص ببطل دمياط: "بدأنا برامج تأهيلية خاصة باللاعب، إصراره كان سببا فى إنجاز الوقت والتعلم السريع حتى أصبح بطلا فى هذه اللعبة"، وأضاف قائلا: " واجهنا الكثير من التحديات ولكننا تفوقنا عليها، نستعد الان لخوض تجربة أخرى تقربنا من المنتخب والهدف الأكبر هو بطولة العالم".

واختتم بطل مصر حديثه قائلا: " هدفى بطولة العالم، ستكون هديتى لمصر، لدى مهارات تؤهلنى لهذا الأمر ولكن علينا العمل كثيرا حتى نحقق هذا الهدف وهذا ما بدأ الآن".

سباح عالمي يظهر في دمياط من ذي الهمم (1)سباح عالمي يظهر في دمياط من ذوى الهمم  
 
سباح عالمي يظهر في دمياط من ذي الهمم (2)
 
سباح عالمي يظهر في دمياط من ذوى الهمم  

 

سباح عالمي يظهر في دمياط من ذي الهمم (3)
 
سباح عالمي يظهر في دمياط من ذوى الهمم  

 

سباح عالمي يظهر في دمياط من ذي الهمم (4)
 
سباح عالمي يظهر في دمياط من ذوى الهمم 

 

سباح عالمي يظهر في دمياط من ذي الهمم (5)
 
سباح عالمي يظهر في دمياط من ذوى الهمم  

 

سباح عالمي يظهر في دمياط من ذي الهمم (6)
 
سباح عالمي يظهر في دمياط من ذوى الهمم  

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السباحة

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