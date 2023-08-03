روسيا: فيتنام تنضم لقائمة الدول ذات التأشيرات السياحية طويلة المدة

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أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم /الخميس/، انضمام فيتنام إلى قائمة الدول العشرين التى يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة سياحية إلى روسيا لمدة تصل إلى ستة أشهر بناءً على حجز الفندق.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء الروسي، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، فإن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين وقع مرسوما بهذا الشأن.



وأوضح البيان أن "القرار سيسهل تفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية والتبادلات السياحية".



وتمت الموافقة على قائمة الدول التى يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرات روسية بناءً على حجزهم الفندقى من قبل الحكومة الروسية فى فبراير الماضي.



وتضم القائمة عشرين دولة.

وكان قد وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى عام 2021، على مجموعة من القوانين، ومن ضمنها قانون يسمح بإصدار تأشيرات سياحية لمدة ستة أشهر للأجانب ومن الشروط الضرورية للحصول على تأشيرة من هذا النوع هو وجود حجز فى فندق مدرج.



وفى سياق آخر، صرحت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمى الرحلات السياحية فى روسيا مايا لوميدزه لوكالة تاس الروسية، بأن "حرائق الغابات فى تركيا لم تؤد إلى إلغاء الجولات أو انخفاض المبيعات - لم يؤثر الوضع على السياح الروس".



وقالت لوميدزه "لم يكن لذلك تأثير على السياح الروس" ، مضيفة "لم يكن هناك تراجع فى المبيعات أو الإلغاء أو العودة نتيجة الحرائق".



منذ بداية يوليو الماضي، وتم الإبلاغ عن حرائق الغابات فى عدد من المناطق فى تركيا، وتمت السيطرة على معظم الحرائق أو إخمادها.