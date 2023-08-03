اليوم السابع
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أكرم القصاص

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رفع كفاءة ميدان عرامة ومثلث 45 وزراعة أشجار مثمرة بالإسكندرية ضمن "100 مليون شجرة"

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:00 ص
رفع كفاءة ميدان عرامة ومثلث 45 وزراعة أشجار مثمرة بالإسكندرية ضمن "100 مليون شجرة" جانب من الاعمال
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قام حي المنتزة ثان في محافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة أشجار مثمرة، تتضمن ليمون و يوسفي و جوافة و برتقال و زيتون ،وذلك في إطار المبادرة الرئاسية  لزراعة 100مليون شجرة.

وأعلن حى المنتزة ثان، أن إدارة الحدائق بالحى بأعمال قص وتهذيب 22 شجرة، ورى المنصة والأحواض، ومدخل الإدارة التعليمية، وأمام رعاية الطفل، و مثلث الإصلاح، بمنطقة طوسون، وأمام نقطة شرطة أبو قير، ومكتب تموين أبو قير، و شارع على بن أبى طالب، فلقد تم تقليم و تهذيب 10شجرات وري ونظافة الأحواض، وأمام سور المنتزة، ومحيط الشيراتون، وكوبرى المندرة، وبمدرسة فهمى جبر، وبمربع النشا والخميرة، فلقد تم رى الزراعات، و زراعة 15شجرة ليمون، و 10 شجرة يوسفى، و15 شجرة جوافة، و15 شجرة برتقال، و15 شجرة زيتون، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأضاف حى المنتزة ثان، أنه تم رفع المخلفات ورى و نظافة مثلث 45 قبلى، و جزيرة الغاز، وميدان عرامة، ورفع  كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، و يأتى ذلك فى سياق الاعتناء بالنباتات القائمة و زراعة نباتات جديدة فى حدائق حى ثان المنتزة .

رفع كفاءة حدائق عرامة في الاسكندرية
رفع كفاءة حدائق عرامة في الاسكندرية

 

زراعة أشجار مثمرة في المنتزة بالإسكندرية
زراعة أشجار مثمرة في المنتزة بالإسكندرية

 

 

زراعة ورفع كفاءة مثلث 45 في الاسكندرية
زراعة ورفع كفاءة مثلث 45 في الاسكندرية

أخبار الإسكندرية

100 مليون شجرة

أشجار مثمرة

حي المنتزة ثان

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