رئيس غرفة صناعة الحبوب: ارتفاع المخزون الاستراتيجى للقمح إلى 6 أشهر

كتب إسلام سعيد

أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ارتفاع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 6 أشهر بعد نجاح الموسم الحالى بسبب زيادة سعر القمح المحلى لـ1500 جنيه للطن، وأيضا تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على شراء 360 ألف طن قمح مستورد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، رغم إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الا أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية .

وأوضح النائب طارق حسانين، فى تصريحات اليوم أن توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم فى الحد من هدر الأقماح الذى كان يحدث فى الماضي وأيضا فى تعزيز المخزون الاستراتيجي حيث تم توفير صوامع متطورة لتخزين الأقماح بشكل جيد خلال الموسم الحالي بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف، مؤكدا نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لفترات طويلة، مما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية لاسيما سلعة القمح، خاصة وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطنين.