تعرف على مواعيد مكتب توثيق السيارات بمجمع المنشية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يعد مكتب توثيق الشهر العقارى بمجمع محاكم المنشية فى محافظة الإسكندرية، من أكبر مكاتب المحافظة التى يتوافد عليها المواطنين، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتعاملات الشهر العقارى.

وقال محمد على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالإسكندرية، إن مكتب توثيق المنشية يتوافد عليه أعداد كبيرة يوميا، وأن مكتب توثيق المنشية يعمل يوميا من الساعة الـ9 صباحا وحتى فترة مسائية إضافية حتى 9 مساء.

وأضاف مدير مكتب الشهر العقارى، أن مكتب توثيق السيارات الجديد يعمل من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، حيث يشهد إقبالا منذ أن تم فتحه بحضور مساعدى وزير العدل ومحافظ الإسكندرية.

وأشار مدير مكتب الشهر العقارى، إلى أن جميع الخدمات يقوم بتقديمها مكتب الشهر العقارى بالمنشية من جميع التوكيلات القضائية والإجراءات، وكذلك خدمات إجرءات زواج الأجانب وجميع توثيق المحررات الرسمية، بالإضافة إلى مكتب توثيق السيارات الجديد، وجميع الخدمات تتم عن طريق الشباك الواحد وهناك عدد من شبابيك الخدمة متوفرة لعدم الزحام وخدمة الحجز المسبق تسهل إجراءات الخدمة سريعا.