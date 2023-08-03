انخفاض الإمدادات العالمية من النفط وسوائل الغاز لـ99.9 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

تشير التقديرات إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر مايو 2023 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى حوالى 99.9 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية العالمية لمنظمة "أوابك".

وأشارت النشرة إلى انخفاض إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 33.5 مليون برميل يوميا، كما انخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.9% ليصل إلى نحو 66.4 مليون برميل يوميا.

وتابعت النشرة أنه فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر مايو 2023 بنحو 694 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1.8% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 38.4 مليون برميل يوميا، حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة %1% لتصل إلى نحو 14.9 مليون برميل يوميا، كما انخفضت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك ، بنسبة %2.3 لتصل إلى نحو 23.5 مليون برميل يوميا.