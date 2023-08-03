اليوم.. الليلة الختامية لمولد العارف بالله محمد أبوخليل بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

يحتفل أهالي محافظة الشرقية، اليوم الخميس، بالليلة الختامية، لمولد العارف بالله سيدى محمد ابوخليل بمدينة الزقازيق، والذى يعد من أكبر الاحتفالات الصوفية التى تقام بالمحافظة سنويا.

كان الاحتفال بالمولد هذا العام، لمدة ثلاث ليالي، بداية من أول أمس الثلاثاء، حتى اليوم الخميس، وأقيمت فيه ليالى الذكر ومدح رسول الله، بحضور الآلاف من مختلف المحافظات، الذين يحرصون كل عام على الحضور، فضلا عن الشخصيات العامة والسياسية، ومريدين الطرق الصوفية.

يجدر الإشارة إلى أن العارف بالله "محمد أبو خليل" الذى توفى 1920، ومن بعد وفاته أحيا أبناءه "المولد"، وكان الشيخ من الصالحين ويمتد نسبه إلى الإمام الحسين، حفظ القرآن وكان يصلى ويصوم قبل أن يتم عامه السابع رغم أميته وعمل بتجارة الحبوب وظهرت عليه كرمات، وانعزل عن الناس عدة سنوات فى محراب اتخذه لنفسه بالمنطقة ظل يتعبد فيها، وقيل عنه فى ذلك الوقت إنه كان يختم القرآن يوميا فى صلاته ويسبح بعدد حبات جوال من الحبوب عقب إفطاره المغرب حتى صلاة الفجر.